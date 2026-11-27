El trigo volvió a ocupar un lugar central en la agenda productiva del Sudeste bonaerense. En ese contexto, productores, asesores, técnicos y profesionales de las ciencias agronómicas participaron de una nueva edición de DONMARIO MAS, que se desarrolló en un predio ubicado en el kilómetro 155 de la Ruta Provincial 30, en Tandil.

Durante el encuentro, especialistas de la compañía compartieron las novedades de su programa de mejoramiento genético, presentaron las variedades que integran su propuesta para las distintas regiones productivas y analizaron herramientas de manejo orientadas a maximizar los rindes.

Uno de los principales ejes estuvo puesto en la oferta de DONMARIO para el Sudeste bonaerense, donde la empresa destacó tres materiales: Araucaria, Casuarina y Tipa.

Jerónimo Costanzi, gerente ejecutivo de Desarrollo de Producto GDM LAS, explicó a PuntoNueve que la compañía cuenta con más del 50% de participación en la superficie sembrada con semilla fiscalizada de trigo.

“Tenemos un portfolio amplio y diverso que nos permite posicionarnos en cada una de las regiones, ofreciendo variedades que maximicen la productividad, que es por donde perseguimos el foco de la selección, como también aspectos claves que hacen al manejo sanitario”, señaló.

Tres variedades para distintos ciclos

Al referirse específicamente al Sudeste bonaerense, Costanzi destacó a Araucaria, una variedad de ciclo largo que se caracteriza por su alto potencial de rendimiento, consistencia y adaptabilidad.

Para el segmento de ciclos intermedios, presentó a Casuarina, un material que ofrece un perfil sanitario más completo y un potencial de rendimiento superior al de otras variedades que ya fueron referentes en el mercado nacional.

En tanto, Tipa completa la propuesta con una alternativa de ciclo corto, gran potencial de rinde y un perfil sanitario de última generación.

De esta manera, la empresa busca ofrecer alternativas que respondan a las diferentes necesidades de los productores y a las características ambientales de cada planteo productivo.

Los próximos lanzamientos de DONMARIO

La apuesta de la semillera también contempla nuevas incorporaciones a su portfolio comercial. En ese sentido, Costanzi anticipó que la compañía trabaja en el desarrollo de tres materiales que llegarán próximamente al mercado.

Se trata de DM Radal, de ciclo largo y alto potencial de rendimiento; DM Eucalipto, de ciclo intermedio largo, amplia adaptabilidad regional y destacadas características de potencial y sanidad; y DM Acacia, de ciclo corto y elevado potencial productivo.

“Estos tres productos complementarán al portfolio antes mencionado. Nuestro desafío es poder ofrecer año tras año variedades que maximicen la productividad, que permitan lograr buenos perfiles sanitarios, calidades balanceadas y seguir creciendo en la participación en el mercado”, sostuvo el especialista.

Reducir la brecha de rendimiento, otro de los desafíos

Otro de los temas centrales de la jornada fue la necesidad de achicar la brecha productiva del trigo. Según explicó Costanzi, actualmente la diferencia entre los rendimientos máximos alcanzables y los promedios obtenidos se ubica en torno al 40%.

En ese sentido, remarcó la importancia del ambiente como factor determinante de los resultados productivos.

“Un aspecto clave de esa brecha lo es el ambiente, que juega un rol fundamental ya que explica más del 50% de las variaciones en el rendimiento. Y el resto está explicado por lo que es la elección de la genética y las prácticas agronómicas adecuadas”, indicó.

Además, explicó que la empresa lleva adelante diferentes líneas de ensayos de manejo para potenciar el valor de su genética y, a partir de una mejor comprensión de los ambientes, contribuir a reducir las diferencias de rendimiento.

Genética y manejo, una combinación fundamental

La jornada también contó con la participación de Matías Venece, gerente de Desarrollo de Producto de Autógamas GDM LAS, e Ignacio Dellepiane, representante técnico comercial LAS, quienes profundizaron sobre la importancia de combinar genética y manejo agronómico para aprovechar al máximo el potencial de las variedades.

Por su parte, Jorge Montaner, doctor en Ciencias Agronómicas, codirector del Posgrado en Agricultura de Fundacrea e investigador CREA Mar y Sierras, brindó una exposición titulada “Genética + manejo: claves para capturar el máximo potencial”.

El encuentro permitió intercambiar experiencias, compartir conocimientos y plantear inquietudes entre los asistentes y los especialistas de la compañía.

Finalmente, los referentes de DONMARIO destacaron la buena aceptación de sus productos en el mercado y remarcaron la implementación del sistema Sembra Evolución, orientado a garantizar el reconocimiento de la propiedad intelectual en las próximas campañas.

Con tres variedades consolidadas para el Sudeste y otros tres materiales en camino, DONMARIO busca fortalecer su presencia en una región estratégica para la producción triguera, con el objetivo de seguir mejorando los rindes a partir de la innovación genética y el manejo agronómico.