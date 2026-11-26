El primero ocurrió en la intersección de avenida González Chaves y calle 13, donde colisionaron dos motocicletas: una Appia City y una Motomel Max, ambas de 110 cc. Como consecuencia del impacto, uno de los involucrados debió ser trasladado al Hospital Municipal por una ambulancia del SAME.

En tanto, el segundo accidente se registró en la esquina de calles 13 y 16, donde estuvieron involucrados un Fiat 128 y un Ford Fiesta. En este caso, no se registraron personas heridas y solo se constataron daños materiales.

Intervino personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.