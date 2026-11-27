La comunidad educativa de San Agustín vive un momento de orgullo y emoción tras los importantes reconocimientos obtenidos en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, donde el proyecto “La Estación de mi pueblo 2” logró destacarse a nivel nacional.

La propuesta recibió dos menciones especiales, una otorgada por la provincia de Jujuy y otra por Santiago del Estero, ambas en reconocimiento al valor de la identidad y la historia de la comunidad.

Además, durante la ceremonia de premiación, el trabajo quedó seleccionado entre los tres proyectos destacados en la categoría Aprendizaje Basado en Proyectos. Posteriormente, obtuvo la máxima distinción en la categoría Nivel Primario, junto con un reconocimiento especial por la redacción del proyecto y la coherencia de su metodología.

Estos logros ponen en valor una propuesta pedagógica que combina investigación, creatividad e innovación, tomando como punto de partida la historia y la identidad local.

El reconocimiento alcanza a los estudiantes, docentes y a toda la comunidad educativa que participó y acompañó el desarrollo de la iniciativa, cuyo objetivo es recuperar y mantener viva la memoria de un espacio emblemático para San Agustín.

La experiencia también demuestra cómo la historia de una comunidad puede convertirse en una herramienta de aprendizaje, generando nuevos conocimientos y fortaleciendo el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

Con estos resultados, San Agustín llevó su historia y su identidad a la Feria Nacional, demostrando que el trabajo educativo, el compromiso colectivo y la valoración de las raíces locales pueden trascender las fronteras de la propia comunidad.