La iniciativa reunió seis votos más de los 37 necesarios para su aprobación, con el acompañamiento de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y distintos bloques provinciales. La votación se desarrolló sin ausencias ni abstenciones.

El proyecto deberá ahora ser tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará reunir nuevamente los consensos políticos para convertirlo en ley.

Además de la suspensión de las PASO, la reforma contempla la implementación de Ficha Limpia, la incorporación de un casillero para votar la lista completa en la Boleta Única de Papel y la posibilidad de realizar afiliaciones digitales a los partidos políticos. También propone eliminar la obligatoriedad del debate presidencial en primera vuelta.

Cómo votaron los senadores bonaerenses

Los tres representantes de la provincia de Buenos Aires en la Cámara alta tuvieron posiciones divididas durante el tratamiento del proyecto.

Maximiliano Abad (UCR): votó a favor.

votó a favor. Eduardo «Wado» de Pedro (Justicialista): votó en contra.

votó en contra. Juliana Di Tullio (Justicialista): votó en contra.

El impacto en la política bonaerense

La eventual suspensión de las PASO también tendrá consecuencias en el escenario político de la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo atraviesa una disputa interna por el liderazgo y la estrategia electoral entre los sectores referenciados en Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.

Sin primarias nacionales, la selección de candidatos quedará sujeta a los mecanismos internos que establezca cada espacio político. A su vez, la provincia deberá definir qué decisión adopta respecto de su propio régimen electoral y la continuidad de las PASO bonaerenses.

Con la media sanción del Senado, el debate se traslada ahora a la Cámara de Diputados. Allí se definirá el futuro de una reforma que puede modificar las reglas de competencia electoral de cara a 2027.