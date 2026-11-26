La Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce necesita entre 20 y 22 millones de pesos mensuales para afrontar los gastos que demanda el funcionamiento de la institución. Así lo dieron a conocer integrantes del Consejo Directivo y del Cuerpo Activo durante una conferencia de prensa.

Entre los principales costos mencionaron el pago de salarios, seguros, combustible y otros gastos operativos indispensables para garantizar la prestación del servicio.

En ese marco, explicaron que la planificación institucional y la posibilidad de incorporar nuevo equipamiento también están directamente relacionadas con los recursos que se obtienen a través de diferentes actividades y del acompañamiento de la comunidad.

Durante el encuentro, recordaron que faltan cuatro días para el sorteo de la tradicional rifa anual, que se realizará el próximo sábado. Desde la institución indicaron que todavía quedan números disponibles y señalaron que pueden adquirirse mediante tarjetas de crédito, con la posibilidad de abonarlos en tres o seis cuotas sin interés.

Por otra parte, continúa vigente la campaña de incorporación de socios, que contempla aportes mensuales de $2.000, $4.000 y $10.000. Quienes deseen colaborar pueden adherirse mediante el código QR que distribuye la entidad.

Finalmente, invitaron a la comunidad a participar de la jornada de capacitación y ejercicios de fin de año, prevista para el sábado 11 de diciembre en el centro de entrenamiento ubicado en avenida Centenario y calle 55.

Desde la institución remarcaron la importancia del acompañamiento de los vecinos para sostener el funcionamiento de un servicio esencial para toda la comunidad.