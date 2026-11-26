La Escuela Municipal de Vóley de Balcarce tuvo una destacada actuación en un torneo de la categoría Sub-21 que se desarrolló en Mar del Plata, organizado por Cedetalvo, y que contó con la participación de ocho equipos.

Los dos representativos balcarceños, dirigidos por el profesor Juan Carlos Silva, lograron imponerse en sus respectivas zonas y consiguieron el pasaje a la definición del certamen. De esta manera, el título quedó en manos de uno de los conjuntos de la Escuela Municipal.

En la final, Balcarce A se enfrentó a Balcarce B y fueron las chicas del primer equipo quienes se quedaron con el campeonato, en una definición que aseguró el primer puesto para la delegación local.

Del torneo también participaron Cedetalvo A y B, IAE A y B, Banfield y Zona Verde, en una competencia que reunió a diferentes equipos de la región.

Integrantes de los equipos

– Balcarce A: Pilar Silva, Pilar Ortiz, Brisa Nieto, Martina Izarriaga, Nayeli Boragin, Athina Gómez y Tania Guerra.

– Balcarce B: Ariana Valderrey, Maggie Lorenzo, Milagros Méndez, Lucía Spinazola, Victoria Montenegro, Maitena Iarrar y Guillermina García.

El resultado representó un importante logro para la Escuela Municipal, que consiguió ubicar a sus dos equipos en la final y quedarse con el título en una competencia que reunió a ocho representativos de la disciplina.