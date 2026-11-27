Un importante despliegue policial se registró durante la noche del jueves en Balcarce, luego de que las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) detectaran el ingreso de un automóvil que circulaba con una patente denunciada como robada en la ciudad de Mar del Plata.

El procedimiento comenzó alrededor de las 21:50, cuando los operadores del COM alertaron a la Estación de Policía Comunal sobre un Chevrolet Cruze de color oscuro que había ingresado a Balcarce por la intersección de calle 55 y la Ruta Provincial 55.

Tras recibir la advertencia, efectivos policiales lograron localizar el vehículo en inmediaciones de calle 103 y avenida Caseros. Sin embargo, al intentar identificarlo y detener su marcha mediante señales lumínicas y sonoras, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga.

A partir de ese momento se inició una persecución que continuó por avenida Italia (107), luego por avenida San Martín y finalmente por la Ruta Provincial 55, en dirección a Coronel Vidal.

El seguimiento se extendió durante varios kilómetros, hasta que los uniformados perdieron de vista al automóvil en el sector conocido como Los Cardos.

Sin detenidos y con el vehículo sin localizar

Hasta el momento, el Chevrolet Cruze no había sido localizado y tampoco se había informado sobre personas detenidas en relación con el episodio.

La investigación busca establecer las circunstancias del ingreso del rodado a la ciudad y determinar quiénes se movilizaban en su interior. No se descarta que el vehículo haya llegado a Balcarce con fines delictivos, aunque esa posibilidad no fue confirmada oficialmente.