Dos accidente de tránsito con un herido

Durante la tarde de este jueves se registraron dos siniestros viales en distintos sectores de la ciudad, con intervención de personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.

El primero de los hechos ocurrió poco después de las 18 en calle 24 entre 17 y 19. Según pudo saber Puntonueve Noticias, el conductor de un Honda Fit se encontraba realizando una maniobra para estacionar cuando fue embestido en la parte trasera por un Ford Fiesta Max que era conducido por una mujer.

Producto del fuerte impacto, la conductora del Ford sufrió algunos golpes, por lo que debió ser trasladada al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” para su atención.

Más tarde, alrededor de las 19, se registró otro incidente en calle 9 entre 20 y 22. En ese lugar, un Volkswagen Vento y un Ford Fiesta se rozaron, situación que provocó que este último vehículo terminara sobre la vereda.

Asimismo, una ciclista se descompensó en el sector de calle 11 entre Av. Chaves y 16 y debió ser asistida por una ambulancia del Hospital.

En ambos casos trabajó personal de Tránsito junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.