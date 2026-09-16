Sportivo será sede del 4º Prix de Ajedrez del Atlántico

Este domingo se llevará a cabo el 4º Prix de Ajedrez del Atlántico, una jornada que tendrá como escenario las instalaciones del Club Sportivo Trabajo, ubicadas en calle 16 Nº 630.

La actividad competitiva comenzará a las 10, mientras que las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 9.30. El costo será de $8.000 para Juveniles y Principiantes, y de $13.000 para las categorías Libres y Seniors.

El ritmo de juego será de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugador, con un total de siete rondas bajo el sistema suizo.

La competencia estará destinada a las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Libres, Seniors y Principiantes.

Para obtener mayor información, los interesados podrán comunicarse al 2266 465898 o al 2266 415067.