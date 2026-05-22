Dos aprehendidos por tentativa de robo en el ex frigorífico

Dos personas fueron aprehendidas durante las primeras horas de este viernes acusadas de intentar ingresar con fines de robo a un predio ubicado en calle Chacabuco entre 11 y 9, en el sector del ex frigorífico.

Según se informó, personal de la Estación de Policía Comunal acudió al lugar tras un llamado recibido a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde se alertaba sobre la presencia de dos individuos que estaban forzando una puerta lateral del inmueble. Además, se aportaron características de la vestimenta de los sospechosos.

A partir de esa información, se implementó un operativo cerrojo que permitió localizar a los acusados —un hombre y una mujer— a pocos metros del lugar, sobre calle 11 entre Chacabuco y Maipú.

Fuentes policiales indicaron que ambos tenían en su poder distintos elementos con los que habrían comenzado a realizar un boquete en una de las paredes del edificio con intenciones de ingresar al predio.

Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Arévalo, quien dispuso la aprehensión de los dos implicados por el delito de “tentativa de robo”.

Posteriormente, los acusados prestaron declaración en sede judicial y fueron trasladados a las Unidades Penales N° 44 y 50 de Batán, donde permanecerán alojados. De acuerdo a lo informado oficialmente, ambos cuentan con antecedentes delictivos.