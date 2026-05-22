viernes 22, mayo, 2026

Dos aprehendidos por tentativa de robo en el ex frigorífico

Dos personas fueron aprehendidas durante las primeras horas de este viernes acusadas de intentar ingresar con fines de robo a un predio ubicado en calle Chacabuco entre 11 y 9, en el sector del ex frigorífico.

Según se informó, personal de la Estación de Policía Comunal acudió al lugar tras un llamado recibido a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde se alertaba sobre la presencia de dos individuos que estaban forzando una puerta lateral del inmueble. Además, se aportaron características de la vestimenta de los sospechosos.

A partir de esa información, se implementó un operativo cerrojo que permitió localizar a los acusados —un hombre y una mujer— a pocos metros del lugar, sobre calle 11 entre Chacabuco y Maipú.

Fuentes policiales indicaron que ambos tenían en su poder distintos elementos con los que habrían comenzado a realizar un boquete en una de las paredes del edificio con intenciones de ingresar al predio.

Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Arévalo, quien dispuso la aprehensión de los dos implicados por el delito de “tentativa de robo”.

Posteriormente, los acusados prestaron declaración en sede judicial y fueron trasladados a las Unidades Penales N° 44 y 50 de Batán, donde permanecerán alojados. De acuerdo a lo informado oficialmente, ambos cuentan con antecedentes delictivos.

0
19
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.