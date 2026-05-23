La mamá de Sofía Herrera brindará una videoconferencia

La Secretaría de Desarrollo Social invita a la comunidad a participar de una videoconferencia abierta que se desarrollará el jueves 4 de junio, a las 18.30, en la Casa del Bicentenario. La propuesta, que inicialmente había sido programada en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer y debió ser postergada, se concretará finalmente en coincidencia con el “Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión”.

La jornada contará con la participación de María Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera, cuyo caso impulsó en el país la creación del sistema Alerta Sofía, herramienta destinada a la búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo.

Durante el encuentro, Delgado compartirá su experiencia personal, repasará el recorrido de la causa y expondrá sobre la lucha permanente por verdad y justicia, en una búsqueda que continúa vigente.

La actividad será participativa y permitirá el intercambio con los asistentes a través de preguntas y reflexiones. La invitación está dirigida a vecinos, instituciones y medios de comunicación, con el propósito de seguir visibilizando una problemática de profundo impacto social.