Dos personas hospitalizadas producto de siniestro vial

En la noche de este viernes, se registró un accidente vial en la intersección de calles 25 y 6, donde colisionaron una motocicleta Motomel Skua 150 cc y un automóvil Fiat Palio.

Según se pudo saber, la moto era conducida por un hombre y circulaba por calle 25, mientras que el automóvil, al mando de una mujer, transitaba por calle 6. Por causas que se intentan establecer, ambos vehículos impactaron en la esquina.

Como consecuencia del siniestro, los dos conductores sufrieron golpes que, en principio, no revestirían gravedad. De todos modos, fueron trasladados al Hospital Municipal por precaución y para una mejor evaluación médica.

En el lugar trabajó personal del área de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal. En tanto, el Fiat Palio quedó retenido debido a que la conductora no contaba con licencia de conducir habilitante para circular.