Demuelen un histórico comercio de Balcarce: cayó el edificio donde funcionó La Estrella Argentina

La esquina de calles 14 y 17 fue escenario este viernes de un momento cargado de nostalgia para muchos balcarceños: comenzaron las tareas de demolición de la antigua construcción donde durante décadas funcionó el tradicional comercio “La Estrella Argentina”, uno de los almacenes y autoservicio más emblemáticos de la ciudad.

El derrumbe no pasó inadvertido. Vecinos y antiguos empleados se acercaron al lugar para observar la caída de las paredes que durante años fueron símbolo de una intensa actividad comercial y punto de encuentro para familias y trabajadores rurales.

La historia de “La Estrella Argentina” comenzó en 1948, cuando Andrés Crespo Valdés fundó el comercio y lo posicionó rápidamente como uno de los elegidos por cuadrillas y familias provenientes del campo que llegaban a Balcarce para realizar las compras mensuales.

Antes de la llegada de Crespo Valdés, en ese sector funcionaba una despensa propiedad de un hombre de apellido Álvarez, llamada “La Flor de Asturias”, ubicada en diagonal al histórico local.

Décadas más tarde, en los años 70, Montenegro, Crossi, Lafratta y Cerone adquirieron el fondo de comercio. La inauguración de la nueva etapa se concretó el 29 de mayo de 1978.

Antonio Cerone, hoy de 88 años, habló con Radio 100.9 y expresó su tristeza al enterarse de la demolición del edificio. “Se va parte de una historia comercial muy importante para los balcarceños”, afirmó.

Cerone recordó además el funcionamiento del tradicional sistema de ventas de la época, donde convivían los supermercados de contado con los comercios que trabajaban mediante cuentas corrientes y la clásica libreta. “Llegamos a tener 1.500 libretas de clientes, entre INTA, Estación Terrena, Policía, municipales y cuadrillas”, señaló.

La transformación del negocio acompañó los cambios de consumo de la ciudad. “La Estrella Argentina” pasó de ser un almacén de campo a un autoservicio y, posteriormente, a convertirse en supermercado.

En 1993 el comercio dejó el edificio de 14 y 17 para trasladarse a calle 17 entre 14 y 16, donde anteriormente funcionaba el Super Coop. Allí se amplió la propuesta comercial incorporando carnicería y frutería.

Sin embargo, los cambios económicos y comerciales terminaron afectando seriamente la actividad. La llegada de supermercados mayoristas y posteriormente de grandes cadenas como Toledo modificó el mercado local y provocó el cierre de varios autoservicios de la ciudad.

Según recordó Cerone, el mantenimiento de una enorme cantidad de cuentas corrientes también generó un fuerte problema financiero que derivó en el cierre definitivo del supermercado en noviembre del año 2000.

“La Estrella fue un comercio muy importante. Venían familias enteras del campo para hacer sus compras mensuales. Pasamos de ser un almacén de campo a un autoservicio y luego con el tiempo nos convertimos en supermercado”, concluyó.

La modernidad le dará paso a un edificio de tres pisos y la instalación de la farmacia que se encuentra a metros del lugar.