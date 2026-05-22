La Cámara presente XXI Foro Internacional de Ciudad y Turismo 2026

La ciudad de Rosario fue escenario de una nueva edición del XXI Foro Internacional de Ciudad y Turismo 2026, un encuentro que reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre innovación, comercio, turismo y transformación urbana.

La Cámara de Comercio e Industria de Balcarce participó activamente de la jornada a través de su presidente, Juan Alberto Fernández, acompañando un espacio de intercambio donde se abordaron temas centrales para el desarrollo de las ciudades y las pymes, como la innovación, la inteligencia artificial, la competitividad, las nuevas tecnologías y el vínculo estratégico entre comercio y turismo.

Desde la entidad destacaron la importancia de continuar promoviendo la generación de ideas, el intercambio de experiencias y la construcción de herramientas que permitan fortalecer el crecimiento y desarrollo de la comunidad empresarial y productiva.

El evento, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, contó con la participación de más de 140 dirigentes empresarios bonaerenses. La delegación de la Provincia de Buenos Aires estuvo encabezada por Camilo Alberto Kahale, presidente de Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de CAME, acompañado por representantes de cámaras y entidades de distintos distritos bonaerenses.

Durante el foro se desarrollaron paneles y exposiciones orientadas a reflexionar sobre los desafíos actuales de las ciudades y el rol del sector privado en la construcción de modelos de desarrollo más innovadores, competitivos y sostenibles.