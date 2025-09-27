10.3 C
Dos heridos de consideración en choque contra acoplado

En la madrugada del sábado se produjo un accidente de tránsito en Avenida Centenario, entre las calles 51 y 53, cuando un automóvil colisionó contra la parte trasera de un acoplado estacionado. Como resultado del impacto, dos personas resultaron heridas.

El vehículo involucrado fue un Peugeot 208, cuyos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y Bomberos Voluntarios. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor habría perdido el control del rodado antes de impactar contra el acoplado. Sufrió golpes y politraumatismos varios, quedando internado en sala común, al tiempo que el acompañante permanece internado en terapia intensiva, ambos en el Hospital Felipe A. Fossati, debido a la complejidad de las heridas.

Según se informó, el propietario del acoplado fue infraccionado por estacionar en una zona no permitida.

