Dos heridos en violento accidente

Poco después de la hora 13 de este sábado se registró un violento accidente de tránsito en la intersección de calles 5 y 28, que tuvo como protagonistas a una camioneta Nissan Frontier y una motocicleta de mediana cilindrada.

Según se pudo saber, la camioneta circulaba por calle 5 y, al llegar al cruce con 28, fue impactada en su lateral izquierdo por la moto. Debido al fuerte golpe, la camioneta quedó en sentido contrario al de circulación.

Como consecuencia del fuerte choque, los dos ocupantes del rodado menor sufrieron golpes de consideración, por lo que debieron ser asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Municipal “Felipe A. Fossati” en una ambulancia del SAME.

También fue convocada una unidad de Bomberos Voluntarios, aunque finalmente no fue necesario que interviniera.

En el lugar trabajó personal del área de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, que realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.