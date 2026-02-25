EDV: “Juanse” Melucci se destacó en Villa Gesell

Las dunas de Villa Gesell fueron escenario de la exitosa 31ª edición del Enduro del Verano (EDV), una de las competencias más vibrantes del continente en motocross.

Un total de 1.300 pilotos de todo el país y del exterior formaron parte de esta tradicional cita, que fue disfrutada por cerca de 130 mil espectadores. Entre los representantes de Balcarce dijeron presente Juan Segundo Melucci, Marcos Cano, Pablo Alí y Alejo Altamiranda.

Gran labor de “Juanse”

El joven Melucci compitió en la divisional Promocional y completó una destacada actuación a bordo de su KTM 350 c.c. Con un tiempo de 52’22” para los cinco giros, finalizó 7° en su categoría y 148° en la clasificación general, ratificando su crecimiento deportivo en una prueba de máxima exigencia.

Más presencia balcarceña

Por su parte, Alejo Altamiranda (26 años) debutó en motocross dentro de la categoría Amateur Limitada. Con su Honda, arribó 43° tras completar cuatro vueltas en 47’24”, ubicándose 326° en la general.

En Master B, Pablo Alí culminó 26°, empleando 47’29” para las cuatro vueltas, lo que le permitió quedar 329° en la general.

También fue parte del festival motociclista Mauricio Cano, quien con su GasGas completó cuatro giros en 48’48”, finalizando 31° en Master C y 354° en la clasificación general.

Dominio internacional

En la categoría reina de Motos (MX Pro), el triunfo quedó en manos del belga Cyril Genot, quien se impuso con su Honda, escoltado por el argentino Joaquin Poli.

En Cuatriciclos (ATV Pro), la victoria fue para Santiago Caliendo, que a bordo de su Yamaha se consagró como el nuevo “Rey de la arena”. En tanto, el neerlandés Lars van Berkel se llevó los honores en Supercross (SX1), mientras que el chileno Pato Molina se impuso en la categoría Súper ATV.

Una edición más del EDV que volvió a confirmar su magnitud internacional y dejó en alto la bandera balcarceña en la arena geselina.

Alejo Altamiranda –

Marcos Cano –

Pablo Alí –