El 28 de junio podría volver el automovilismo al autódromo «Juan Manuel Fangio»

El próximo jueves 4 de junio es la fecha fijada para el retorno de autoridades de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) a nuestra ciudad para llevar adelante lo que sería una recorrida definitoria de las instalaciones del autódromo “Juan Manuel Fangio” y allí confirmar cuándo se produciría la reapertura del escenario serrano para recibir categorías regenteadas por la institución, puntualmente las TC Pick y TC Pista Pick Up.

Hasta entonces nada se va a dar a conocer de manera oficial, pero las informaciones que van trascendiendo dan cuenta de que el circuito serrano en esa oportunidad contaría con el visto bueno en cuanto a las obras de seguridad y de infraestructura en el sector de boxes y que las citadas categorías le darían continuidad al campeonato 2026 el próximo 28 de junio en nuestra ciudad. Se trata de la quinta fecha del año y en la página oficial de la divisional todavía se indica escenario “a confirmar”, pero se presume que finalmente se daría a conocer esa noticia tan largamente esperada por toda la comunidad balcarceña y por los amantes del automovilismo.

La posibilidad de que el autódromo quede habilitado el mes próximo también viene siendo seguido de cerca por las categorías zonales, que encuentran la oportunidad de volver a Balcarce como un gran atractivo para potenciar sus campeonatos y lograr recomponer, en algunos casos, los parques de autos disminuidos por diferentes circunstancias, especialmente la económica.

Uno de esos casos es el Turismo Special de la Costa. El TSC lanzó hace unas horas un comunicado informando sobre la continuidad de los campeonatos de las 4 categorías del Zonal del Atlántico. Y en el mismo hay un dato para resaltar y es que señala a Balcarce dentro del calendario 2026. Indica la nota que tras el receso de julio la próxima realización se producirá el 16 de agosto en Balcarce, ocasión en la que el TSC llevará adelante fecha doble, apuntando como antecedente lo ocurrido en el trazado serrano en noviembre de 2022, cuando se impusieron Marcio Cunqueiro y Mario Alberghini en una fecha y Kevin Baigorria y Carlos Climente en la restante.

El restante es el de las Mayores del Sudeste, donde compiten las dos categorías de Mar y Sierras, el TC del 40 y el Minicross. En el calendario 2026 la quinta fecha muestra como escenario el autódromo “Juan Manuel Fangio” de nuestra ciudad, fecha fijada para el 12 de julio, aunque lógicamente todavía con la leyenda “a confirmar”.

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