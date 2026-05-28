Firmaron el registro del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo municipal

El Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa, y la secretaria general del STM, Xoana Martínez, firmaron el registro del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, anunciado el pasado 3 de diciembre de 2025 y con plena vigencia desde el 1 de enero de 2026.

La registración le otorga efecto “erga omnes” a la norma, lo que implica su entrada en vigencia automática y la inclusión de todas las personas alcanzadas por el convenio, incluida la Carrera Profesional Hospitalaria.

Del acto participaron además el director de Negociación Colectiva Municipal del Ministerio de Trabajo, Juan Pablo Lorenzo; el viceministro Andrés Reveles; y la directora de Coordinación Colectiva, Macarena Kunkel.

Tras la firma, Martínez mantuvo una reunión con el intendente Esteban Reino, a quien le presentó formalmente la registración del Convenio Colectivo de Trabajo.

En el marco del encuentro con las autoridades provinciales y en su carácter de secretaria de Juventud de FESIMUBO, Martínez volvió a insistir en la necesidad de convocar al Consejo del Salario Municipal, herramienta prevista en la Ley 14.656.

Desde el gremio destacaron que la concreción del convenio es el resultado de “un enorme esfuerzo” y remarcaron la importancia de continuar avanzando en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores municipales.