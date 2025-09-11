El atletismo sigue presente en las escuelas

Continúa la promoción del atletismo en las instituciones educativas primarias del distrito. En esta oportunidad, los alumnos de 5° año de la Escuela Primaria Nº 12 participaron de una jornada especialmente diseñada para acercarlos al deporte madre.

La propuesta fue llevada adelante por tres profesores de la dependencia municipal: Shalom Lescano, Pablo Monterrubianesi y Diego González.

El objetivo de estas actividades es fortalecer el desarrollo psicomotor en una etapa clave para la adquisición de habilidades que favorecen el bienestar físico y emocional de los estudiantes.

“Mediante el atletismo, los chicos mejoran su resistencia, fuerza, velocidad, coordinación y equilibrio, lo que contribuye a un sistema musculoesquelético y cardiovascular más saludable”, explicaron los responsables tras la actividad.

También destacaron que la práctica deportiva estimula la socialización, la disciplina y la perseverancia, valores fundamentales para la formación integral de los niños.