El Auto Club Balcarce elige autoridades

La Comisión Directiva del Auto Club Balcarce convocó a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo de 2026 a las 19:00, en su sede ubicada en Avenida Del Valle Nº 519.

Durante el encuentro se abordará el orden del día compuesto por seis puntos. En primer lugar, se procederá a la designación del presidente y secretario de la asamblea, junto a dos asociados que suscribirán el acta correspondiente.

Posteriormente, se brindará un informe sobre los motivos que llevaron a realizar la convocatoria fuera de término. También se pondrán a consideración los balances, memorias, inventarios, cuentas de gastos y recursos, y los informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.

Además, se designarán tres asociados para conformar la junta escrutadora que fiscalizará el acto eleccionario, en el cual se llevará adelante la renovación parcial de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

Desde la institución recordaron lo establecido en el artículo 58 del estatuto social, que indica que las asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. En caso de no alcanzarse ese número, una hora después de la fijada, la asamblea podrá sesionar con los asociados presentes, siempre que no sea inferior al total de miembros titulares de la Comisión Directiva.

De esta manera, el Auto Club Balcarce invita a sus asociados a participar de una instancia clave para la vida institucional de la entidad.