El Automovilismo Zonal vuelve al autódromo de Balcarce con la sexta fecha de la temporada

El autódromo Juan Manuel Fangio será escenario este fin de semana de una nueva presentación de las categorías zonales, que disputarán la sexta fecha del campeonato con la participación del TSC, Promocional del Atlántico, Monomarca Fiat, TC 2000 del Atlántico y Monomarca del Salado.

La actividad comenzará el sábado a las 9, mientras que el desarrollo de la actividad oficial está previsto para las 12.

La competencia marcará un nuevo encuentro del automovilismo zonal en el trazado balcarceño, luego de su reinauguración oficial en septiembre, que permitió el regreso de las categorías al circuito.

Entre los puntos destacados de la programación, la Monomarca Fiat disputará su carrera con pilotos invitados, mientras que el Turismo Special de la Costa (TSC) iniciará su etapa regular del campeonato.

De esta manera, el Fangio volverá a recibir a las categorías de la región en un fin de semana que tendrá actividad en pista y continuidad para los campeonatos zonales.