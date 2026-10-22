Incendio provocó la muerte de 12.500 pollos

Un incendio se registró alrededor de las 12:20 de este miércoles en un galpón destinado al alojamiento de pollos del establecimiento “El Metejón”, propiedad de la firma Nutrisur, ubicado sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 71.

Al lugar acudieron seis dotaciones de Bomberos Voluntarios de Balcarce, a las órdenes del jefe del cuerpo activo, Federico Mancini.

Según pudo saber Radio Puntonueve, el fuego afectó un galpón de aproximadamente 140 metros de largo por 12 metros de ancho. Las llamas se propagaron rápidamente y provocaron la muerte instantánea de los animales que se encontraban en el interior.

El trabajo de los bomberos se concentró en las tareas de enfriamiento y en evitar que el fuego se extendiera hacia una vivienda y otro galpón ubicados en el predio.

Tras cuatro horas de trabajo, las dotaciones regresaron al cuartel alrededor de las 16:20.