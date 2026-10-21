75 familias de Balcarce firmaron sus escrituras en el Palacio Municipal

Esta mañana, 75 familias de Balcarce participaron de la toma de firmas de escrituras en el hall del Palacio Municipal, en una jornada que representa un avance significativo en el proceso de regularización dominial y en la búsqueda de seguridad jurídica para sus hogares.

La actividad contó con la presencia del intendente municipal, Esteban Reino; el director de Regularización Dominial, Sergio Garita; y Rosa Borda, representante de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. También participaron concejales, en el marco del trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno provincial.

Las familias beneficiarias pertenecen a los barrios Favaloro, en el sector comprendido por avenida Caseros y calle 35; Hipólito Yrigoyen; y al loteo municipal ubicado en avenida Caseros y calle 31.

Un paso hacia la seguridad jurídica de las viviendas

Durante el encuentro, el intendente Esteban Reino destacó la importancia de acompañar a los vecinos en este proceso, que trasciende lo administrativo y constituye un avance fundamental para brindar tranquilidad a las familias.

En ese sentido, puso en valor el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia para ofrecer respuestas concretas y facilitar el acceso a la documentación que acredita la titularidad de las propiedades.

La toma de firmas constituye una instancia clave dentro del proceso de regularización dominial, ya que permite a los beneficiarios avanzar hacia la obtención del título de propiedad.

Este documento brinda mayor seguridad jurídica y previsibilidad, al tiempo que fortalece el vínculo de cada familia con su vivienda y permite proyectar el futuro con mayores certezas.

De esta manera, las 75 familias de Balcarce dieron un nuevo paso en un trámite de gran importancia, que busca garantizar derechos y consolidar la seguridad jurídica sobre sus hogares.