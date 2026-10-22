Juegos Bonaerenses: Balcarce transita la segunda jornada de las finales

Se está desarrollando la segunda jornada de las finales de los Juegos Bonaerenses, en la que las distintas disciplinas avanzan con la definición de las zonas y la clasificación a las instancias de semifinales. La delegación de Balcarce continúa con su participación y registra resultados en diferentes competencias.

En sapo masculino, Cipriano Higuera logró clasificarse a la final, que se disputará este jueves.

En las disciplinas deportivas, el equipo de tenis de mesa cayó ante Brandsen por 3 a 1, mientras que el conjunto de handball perdió frente a Quilmes por 44 a 21. En tejo femenino, Balcarce fue derrotado por Lomas de Zamora por 15 a 10. Por su parte, el equipo de fútbol playa consiguió una victoria por 5 a 4 ante Pehuajó.

En atletismo, Fausto Aguilar finalizó en el puesto 12 en los 1.200 metros escolares para no federados. En tanto, Elías Aguer ocupó la 12.ª posición en salto en largo, con una marca de 4,46 metros.

En escoba de 15, la representación balcarceña sufrió una derrota.

Por otra parte, en la disciplina de Cocina, participaron Alma Laura de la Piedra, en la categoría Sub-15, y Pablo Lavayén, en Sub-18. Los resultados se conocerán el viernes, durante el acto de premiación.

Las finales de los Juegos Bonaerenses continuarán este jueves con nuevas competencias y definiciones para los representantes de Balcarce.