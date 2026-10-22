Desarrollo Social iniciará el lunes la entrega mensual de mercadería

La Secretaría de Desarrollo Social informó que el próximo lunes 26 de octubre comenzará la entrega mensual de mercadería destinada a los beneficiarios que reciben esta asistencia.

La distribución se realizará en la sede ubicada en avenida Aristóbulo del Valle y calle 12, en el horario de 8 a 12, de acuerdo con un cronograma organizado por sectores y barrios.

El calendario de entrega será el siguiente:

  • Lunes 26 de octubre: vecinos del sector del CIC 1.
  • Martes 27 de octubre: vecinos del sector del CIC 2.
  • Miércoles 28 de octubre: beneficiarios de los barrios Independencia y General San Martín.
  • Jueves 29 de octubre: beneficiarios de los barrios General Belgrano y Gendarmería Nacional.
  • Viernes 30 de octubre: vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen.

Desde el área municipal se recordó que la entrega se llevará adelante durante toda la semana, respetando las fechas asignadas a cada sector.

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