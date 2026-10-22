Balcarce se prepara para la primera Expo Salud, Deporte y Tecnología

La Subsecretaría de Deporte recordó que este sábado se llevará a cabo la primera edición de la Expo Salud, Deporte y Tecnología, una iniciativa que reunirá distintas disciplinas y propuestas vinculadas con el cuidado de la salud y la actividad física.

La jornada tendrá lugar en la Sociedad Española, de 9:30 a 19, con actividades tanto en los espacios exteriores como en el interior de la institución. El objetivo es generar un ámbito de encuentro, aprendizaje e intercambio, acercando a la comunidad información sobre prevención, bienestar y nuevas herramientas aplicadas a la salud y el deporte.

Demostraciones y actividades para toda la comunidad

La exposición comenzará a las 9:30. Entre las 10 y las 11, sobre la calle, se realizarán demostraciones de taekwondo, karate y kick boxing, mientras que de 11 a 12 será el turno de la gimnasia rítmica.

La programación continuará por la tarde con una clínica de marcha nórdica, de 13 a 14; una propuesta de tenis, de 14 a 14:30; y una clase de zumba, de 14:30 a 15. En ese mismo horario, la ACCYC desarrollará juegos para el público, entre las 14 y las 15:30.

También habrá una actividad de chi kung, de 15 a 16, y nuevas exhibiciones de taekwondo, karate y kick boxing, de 16 a 17. El cierre de las actividades sobre la calle será de 18 a 19, con una propuesta de danza.

Durante toda la jornada se realizarán exhibiciones de tenis de mesa, con la posibilidad de que los asistentes participen y conozcan más sobre la disciplina.

En el patio de la Sociedad Española se desarrollarán actividades recreativas: de 14 a 16 habrá ajedrez y, de 16 a 17, un torneo de penales destinado a chicos de hasta 10 años.

Por su parte, en el salón del primer piso se ofrecerán dos clases de yoga. La primera será de 16 a 17, a cargo del profesor Marcos, y la segunda se desarrollará de 17 a 18, con la profesora Florencia.

Charlas y conferencias con especialistas

Otro de los ejes centrales de la Expo será el ciclo de conferencias, previsto entre las 10 y las 19. Las exposiciones abordarán temas relacionados con la evaluación corporal, la alimentación, la actividad física, la prevención y el bienestar.

La modalidad general contemplará 40 minutos de exposición y otros 10 destinados a preguntas e intercambio con los asistentes, aunque algunas intervenciones tendrán una duración diferente.

Las disertaciones de la mañana

El ciclo comenzará a las 10 con la licenciada Elisa Massa Grilli, quien hablará sobre antropometría. A las 10:50, la licenciada Abril Fernández brindará una presentación sobre educación nutricional.

A las 11:40, Martín Vallejo expondrá sobre seguros deportivos, con una intervención breve que no incluirá un espacio de consultas.

Posteriormente, el profesor Mariano Lauro abordará la sarcopenia, entre las 12 y las 12:40, seguido de un espacio para preguntas. El receso para el almuerzo se extenderá de 12:50 a 14:30.

La agenda de la tarde

Las conferencias se retomarán a las 14:30 con la licenciada en Psicología Brisa Montenegro, quien presentará la charla “Motivación y bienestar en el deporte: ¿qué nos impulsa a seguir?”.

A las 15:20, Martín Vallejo ofrecerá la segunda parte de su exposición sobre seguros deportivos. Luego, desde las 15:40, la doctora Irene Pena abordará la nutrición deportiva.

A las 16:30 será el turno del doctor José Legato, quien disertará sobre hipertensión. La actividad continuará a las 17:20 con la doctora Estefanía Marochi, que expondrá sobre fuerza y niños.

Finalmente, entre las 18:10 y las 18:50, la licenciada en Terapia Ocupacional Camila Romero y Florencia Cangini presentarán el tema del vendaje neuromuscular. Los últimos diez minutos estarán destinados a las consultas finales y al cierre del ciclo.

De esta manera, la primera Expo Salud, Deporte y Tecnología reunirá durante una jornada propuestas deportivas, recreativas y educativas, con actividades destinadas a diferentes edades e intereses.