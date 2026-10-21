Los Pinos celebrará su 126° aniversario con dos jornadas de música y actividades

La localidad de Los Pinos se prepara para celebrar su 126° aniversario con dos jornadas de actividades, música y propuestas para disfrutar en comunidad. Los festejos tendrán lugar los días 14 y 15 de noviembre en la plaza principal y contarán con una variada programación destinada a vecinos y visitantes.

La celebración es organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Turismo de Balcarce y la Sociedad de Fomento Somos Pinenses, con el objetivo de conmemorar un nuevo aniversario de la localidad y generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Durante ambas jornadas se presentarán tres espectáculos principales, junto con ballets folklóricos y otros artistas locales que formarán parte de la propuesta cultural y musical.

Además, el público podrá recorrer un espacio de artesanos, disfrutar de un patio gastronómico y conocer las propuestas de distintos stands de instituciones locales, que también se sumarán a los festejos.

Transporte para participar de la celebración

Con el propósito de facilitar la participación de vecinos y visitantes, se dispondrá de transporte para quienes deseen trasladarse hasta Los Pinos y disfrutar de las actividades programadas.

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la organización y el cronograma de los festejos.

Convocatoria a expositores

Por otra parte, se abrió la convocatoria para quienes estén interesados en participar como expositores durante el aniversario.

Los interesados podrán comunicarse a partir de la próxima semana con la Subsecretaría de Turismo de Balcarce, mediante un mensaje de WhatsApp al 2266 638650, para recibir información sobre las condiciones de participación.

De esta manera, Los Pinos se encamina a vivir un nuevo aniversario con una propuesta que combinará cultura, música, gastronomía y participación comunitaria. La entrada a todas las actividades será libre y gratuita.