El balcarceño Emanuel Pérez defenderá su invito

Emanuel Pérez, el invicto balcarceño que representa a Rambla Box, afrontará este sábado una prueba acorde con sus buenas condiciones.

El pupilo de Rubén “Siru” Acosta, con cinco victorias por puntos en otras tantas presentaciones, se medirá ante Yeury Otáñez Paredes, un dominicano radicado en este país, en una pelea pautada a seis asaltos.

El combate será uno de los cuatro profesionales de la novena jornada de Boxeo de Primera Promocional, a desarrollarse en la Federación Argentina de Boxeo (FAB). El festival, que comenzará a las 21, contará además con diez duelos entre amateurs y podrá verse por TyC Sports Play.

BDP Promocional difunde a través de su pantalla a boxeadores que dan sus primeros pasos en el profesionalismo luego de destacadas carreras en el campo no rentado, y lo hace con jóvenes de todas partes del país gracias a un acuerdo para proveer estadías, traslados internos y comidas.

En este marco, Pérez, que viene de vencer a Juan Pablo Abregú, enfrentará a “El Domi” Otáñez Paredes, que cuenta con cuatro triunfos (dos por nocaut), una caída por la vía categórica y un empate.

Otros combates profesionales: categoría ligero, a cuatro rounds, Nahuel Aramburu (1-0) vs. Lucas Gómez (1-0); categoría welter, cuatro rounds, Fausto Báez vs. Jesús Javier Paiva (0-1); categoría pluma, seis rounds, Luján Martínez (2-0) vs. Verónica Núñez (2-3).