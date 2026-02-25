El Banco de Elementos Ortopédicos de la Cooperativa de Electricidad refuerza su rol solidario ante la alta demanda

El Banco de Elementos Ortopédicos dependiente del área social de la Cooperativa de Electricidad continúa consolidándose como una herramienta clave de asistencia comunitaria, brindando ayuda concreta a vecinos que atraviesan situaciones de salud complejas o de vulnerabilidad social.

Actualmente, más de 300 personas reciben asistencia de manera rotativa mediante la entrega en préstamo de más de 1.300 elementos, entre los que se incluyen camas ortopédicas, sillas de ruedas, andadores, muletas, botas, bastones y eleva inodoros. Este sistema permite que los recursos circulen de acuerdo con las necesidades de cada paciente, optimizando su uso y ampliando el alcance del servicio.

Desde la entidad indicaron que, debido a la sostenida demanda —principalmente de vecinos cuyas obras sociales demoran la provisión del equipamiento o que no cuentan con cobertura—, hoy el stock disponible resulta escaso. La situación refleja tanto la importancia del banco como la creciente necesidad social que atiende.

El programa cumple así con el objetivo con el que fue creado: dar respuesta a las solicitudes de la comunidad y contribuir a mejorar la calidad de vida de los balcarceños mediante el acceso solidario a elementos fundamentales para la rehabilitación y el cuidado domiciliario.

En este contexto, se reiteró el pedido a los socios y beneficiarios para que realicen la devolución de los materiales en tiempo y forma una vez finalizado su uso, permitiendo que otros vecinos puedan acceder a ellos cuando los necesiten.

Finalmente, desde la organización agradecieron la colaboración permanente de la comunidad y destacaron que el sostenimiento del banco depende, en gran medida, del compromiso colectivo y la responsabilidad compartida.