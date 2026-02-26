jueves 26, febrero, 2026

El CENS 451 abrió la inscripción para terminar el secundario

El CENS 451 mantiene abierta la inscripción para todas aquellas personas que deseen finalizar sus estudios secundarios.

La propuesta está destinada a jóvenes y adultos que, por distintos motivos, no pudieron completar la escuela en el tiempo previsto y hoy buscan retomar su formación.

Walter Colavitta, docente de la institución, visitó Radio 100.9 y explicó que el objetivo es brindar una alternativa que se adapte a las posibilidades de cada estudiante. Si bien la cursada es presencial, destacó que el equipo docente trabaja de manera permanente para acompañar y facilitar el recorrido académico.

El CENS funciona en la sede de la Escuela N°2.

Los interesados pueden acercarse personalmente o comunicarse a los teléfonos 2266-419557 o 2266-480278.

Días y horarios de cursada

Martes, miércoles y jueves.

Turno tarde: de 13:30 a 17:30.

Turno vespertino: de 18:00 a 22:10.

Una oportunidad para retomar los estudios y abrir nuevas puertas a futuro.

