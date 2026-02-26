El CENS 451 abrió la inscripción para terminar el secundario

El CENS 451 mantiene abierta la inscripción para todas aquellas personas que deseen finalizar sus estudios secundarios.

La propuesta está destinada a jóvenes y adultos que, por distintos motivos, no pudieron completar la escuela en el tiempo previsto y hoy buscan retomar su formación.

Walter Colavitta, docente de la institución, visitó Radio 100.9 y explicó que el objetivo es brindar una alternativa que se adapte a las posibilidades de cada estudiante. Si bien la cursada es presencial, destacó que el equipo docente trabaja de manera permanente para acompañar y facilitar el recorrido académico.

El CENS funciona en la sede de la Escuela N°2.

Los interesados pueden acercarse personalmente o comunicarse a los teléfonos 2266-419557 o 2266-480278.

Días y horarios de cursada

Martes, miércoles y jueves.

Turno tarde: de 13:30 a 17:30.

Turno vespertino: de 18:00 a 22:10.

Una oportunidad para retomar los estudios y abrir nuevas puertas a futuro.