El «Club después del cole» celebró su  9º aniversario

El sábado por la tarde, el Complejo Polideportivo Municipal fue el escenario de una emotiva celebración: el noveno aniversario del programa “Club después del cole”. Niñas, niños, familias y todo el equipo profesional compartieron una jornada repleta de juegos, actividades recreativas y mucha emoción.

Fara Cunqueiro, coordinadora del programa, expresó: “Estamos muy felices de haber podido reunir a todas las sedes en este festejo. Fue una tarde cargada de propuestas innovadoras, donde cada rincón del polideportivo se llenó de entusiasmo y participación”.

Este espacio, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, promueve el acceso al juego como un derecho fundamental de la infancia. Además, busca garantizar que cada chico y chica tenga una niñez plena, acompañada y cuidada.

Conformado por un equipo interdisciplinario de veinte profesionales -entre los que se encuentran docentes de educación física, profesores de arte, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, diseñadores y psicopedagogas-, el club brinda contención y acompañamiento en distintos barrios de la ciudad. Cada jornada, ofrece un entorno cálido donde se prioriza el bienestar emocional de los más pequeños.

“El objetivo es que ningún niño esté solo o expuesto a situaciones de riesgo. Queremos que se sientan protegidos, valorados, rodeados de personas que los guíen con afecto y compromiso”, agregó Cunqueiro. “Desde nuestro rol, les mostramos que compartir con otros es lo que hace que cada día valga la pena”.

A lo largo de estos nueve años, el programa no solo ha promovido el juego y el aprendizaje colectivo, sino que también ha fomentado valores fundamentales para la vida como el esfuerzo, la perseverancia y la determinación para lograr lo que ellos sueñen.

El “Club después del cole” no solo es un espacio de juegos y talleres, sino también un proyecto de inclusión, cuidado y amor por las infancias. Una verdadera construcción colectiva que, desde hace nueve años, transforma realidades.