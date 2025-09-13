El Colegio Rural San José tiene por objetivo construir un gimnasio

El Colegio Rural San José inició un proyecto que tiene como objetivo construir un gimnasio en su predio. Como primer paso, se concretó la construcción de un playón deportivo, que actualmente funciona como patio escolar y espacio para actos institucionales.

La Unión de Padres del establecimiento se propuso como meta techar el playón y, eventualmente, ampliar la estructura. La primera etapa ya comenzó con la colocación de una cabreada, que marca el inicio de la obra. Esta estructura fue donada por una empresa local.

Andrea Silva, representante legal del colegio, señaló en Radio 100.9 que la intención es que otras empresas de la ciudad se sumen colaborando con la construcción, bajo la modalidad de «un metro de obra».

Silva explicó que el colegio no cuenta con un espacio cubierto amplio para realizar actos escolares ni para organizar eventos, lo que dificulta el desarrollo de actividades durante el año. También indicó que el único espacio techado disponible es insuficiente para la demanda actual.

Durante la última edición de la EduCoAgro se llevaron a cabo actividades destinadas a recaudar fondos para avanzar con el proyecto del gimnasio.