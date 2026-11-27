El quirófano móvil de castraciones continuará prestando servicios durante una semana más en el Centro Integrador Comunitario I (CIC), ubicado en la intersección de calles 3 y 20, según informó la Dirección de Inspección General.

De esta manera, el dispositivo municipal extenderá su permanencia en el lugar, permitiendo dar continuidad a las prestaciones veterinarias de proximidad destinadas a la comunidad.

En paralelo, el espacio exterior del quirófano móvil está siendo renovado mediante una intervención artística enmarcada en el programa municipal “Arte Urbano”.

La iniciativa cuenta con la participación de alumnos de la Escuela de Arte “Astor Piazzolla”, quienes, acompañados por sus profesores, llevan adelante diferentes tareas de pintura y ornamentación para mejorar la imagen del dispositivo.

La propuesta combina dos objetivos: por un lado, garantizar la continuidad de un servicio veterinario en los barrios y, por otro, promover la expresión artística y la participación de los jóvenes en la puesta en valor de los espacios públicos y municipales.