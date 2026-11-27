La situación de la limpieza urbana en Balcarce volvió a ocupar un lugar central en el debate del Honorable Concejo Deliberante. Durante el tratamiento del punto 30 del orden del día, los distintos bloques expresaron sus cuestionamientos al servicio que presta la empresa Ashira y coincidieron en señalar que la ciudad presenta problemas que deben ser corregidos.

Incluso desde el oficialismo reconocieron que existen dificultades en el servicio y que es necesario trabajar para solucionarlas a la brevedad.

La concejal Sol Di Gerónimo, de Fuerza Patria, planteó la necesidad de aplicar sanciones a la empresa o, incluso, evaluar la continuidad de la concesión ante las deficiencias registradas en la prestación.

Por su parte, el concejal de La Libertad Avanza, Enrique Guillén, cuestionó la cantidad de empleados que ha incorporado el Municipio y propuso que uno de ellos sea destinado específicamente a realizar tareas de control sobre el servicio de recolección y limpieza.

A su turno, Viviana Erreguerena, de Primero la Patria, apuntó contra el secretario de Hacienda, Francisco Ridao, por sus declaraciones vinculadas a la problemática. En ese marco, sostuvo que la propuesta del Concejo Deliberante es solicitar al Ejecutivo que haga cumplir el contrato vigente con la empresa.

“Deben trabajar para que la empresa cumpla con el pliego de bases y condiciones correspondiente”, señaló la edil, al remarcar la responsabilidad del Municipio en el seguimiento de la prestación.

Petruccelli condicionó su voto al presupuesto

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, advirtió que, si no se modifica la manera en que el Ejecutivo aborda la recolección de residuos, la limpieza de la ciudad y el control sobre la empresa, su voto al presupuesto será negativo.

Además, repasó distintos aspectos relacionados con el tratamiento de los residuos que actualmente no se llevan adelante en Balcarce y que, según planteó, podrían generar incluso un beneficio económico para el Municipio.

En tanto, el concejal Lombardini, del Frente Renovador, cuestionó la utilización del concepto de basural a cielo abierto y destacó el trabajo que realizan las cooperativas vinculadas a la gestión de los residuos.

Finalmente, el concejal oficialista Leandro Spinelli reconoció que el servicio atraviesa dificultades y sostuvo que deben ser solucionadas a la brevedad.

El debate dejó expuesta una coincidencia entre los distintos sectores políticos respecto de la necesidad de mejorar la limpieza urbana, aunque con diferencias sobre las responsabilidades, las medidas que deben adoptarse y el rol que debe asumir el Ejecutivo en el control de la concesión.