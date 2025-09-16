El Colegio Santa Rosa de Lima presenta su primer Club TED

El Colegio Santa Rosa de Lima realizará mañana una jornada en la que los estudiantes de cuarto año del nivel secundario presentarán sus exposiciones en el marco del programa Clubes TED. Se trata de la primera experiencia de este tipo en la institución.

La directora del nivel secundario, Luján Simonetti, señaló para Radio Puntonueve, que el proyecto se desarrolló durante un período de tres meses, con el trabajo de los docentes de la institución. El proceso incluyó tres etapas: descubrimiento de ideas, escritura y preparación de la comunicación final.

En la primera instancia, los alumnos realizaron un mapeo de intereses y experiencias personales que derivó en distintos ejes temáticos, entre los que se mencionan la familia, los deportes, los amigos, los sentimientos, los aprendizajes y también situaciones de vida. Luego, en la etapa de escritura, cada estudiante fue puliendo un texto a partir de sucesivos borradores hasta definir el enfoque de su charla. Finalmente, en la etapa de comunicación, se trabajó sobre la exposición oral, con la consigna de transmitir la idea en un tiempo máximo de dos minutos.

El evento tendrá como público a familiares directos, padres, abuelos, hermanos y a los docentes del establecimiento, ya que los alumnos optaron por un formato cerrado y no abierto a la comunidad en general. La fecha coincide con el Día del Profesor, lo que se plantea también como un gesto de reconocimiento de los estudiantes hacia sus docentes.

El programa Clubes TED, que tiene alcance internacional, se encuentra presente en más de mil instituciones educativas de Argentina. En Balcarce ya funciona en el Colegio San José, y con esta iniciativa se suma ahora el Colegio Santa Rosa de Lima. La intención de la institución es sostener el proyecto en los próximos años e involucrar a otros cursos, de primero a sexto año, según las características de cada grupo.

Las presentaciones de los alumnos serán registradas en video y luego compartidas en la plataforma oficial de Clubes TED, lo que permitirá que los contenidos queden disponibles para futuras consultas y como antecedente de la experiencia. Además, aquellos estudiantes que no participen del evento en esta oportunidad tendrán la posibilidad de grabar sus charlas y también s