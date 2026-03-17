El Concejo Deliberante recibirá por separado al Síndico y al Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica

El Concejo Deliberante resolvió convocar a las autoridades de la Cooperativa de Electricidad “General Balcarce Ltda.” con el objetivo de interiorizarse sobre la delicada situación económica que atraviesa la entidad, particularmente en lo referido a la deuda que mantiene con la empresa distribuidora de energía EDEA.

La decisión fue adoptada luego de que el síndico de la institución, Gerardo Fernández, solicitara formalmente una audiencia para exponer ante los concejales el panorama financiero actual de la Cooperativa. Sin embargo, su iniciativa no habría estado en línea con la postura del Consejo de Administración, que previamente había planteado la necesidad de unificar la reunión.

En este contexto, el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Cassini, confirmó que el encuentro se llevará a cabo el próximo jueves y que, tras una reunión con los distintos bloques, se resolvió recibir por separado a las partes involucradas. Según detalló, a las 18 será recibido el síndico Fernández, mientras que a las 19:30 se concretará el encuentro con el Consejo de Administración.

En paralelo, trascendió que desde la Cooperativa se habría convocado a los delegados para asistir a la reunión en el ámbito legislativo local. No obstante, Cassini aclaró que dicha participación no fue informada de manera formal al Concejo, más allá de la convocatoria que circula internamente en la entidad.

La situación expone tensiones internas dentro de la Cooperativa en medio de un escenario financiero complejo, que ahora también suma la atención del cuerpo deliberativo local.