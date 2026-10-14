La Estudiantina 2026 comenzará el próximo lunes con la participación de estudiantes de todo el distrito

El próximo lunes 19 de octubre, a las 8:30, se realizará el acto de apertura de la 19ª edición de la Estudiantina 2026 en el estadio del Club Racing “Juan Carlos Gentile”. La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Jefatura de Inspección Distrital Balcarce y la Subsecretaría de Deporte y Recreación.

En caso de mal tiempo, la ceremonia tendrá lugar en la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 “Antonio González Balcarce” (Normal).

La propuesta reunirá a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias de gestión estatal y privada del distrito, además de alumnos de Educación Especial, quienes participarán de una programación que combinará disciplinas deportivas, expresiones artísticas y desafíos académicos.

Dos semanas de actividades

La primera etapa de la Estudiantina se extenderá hasta el viernes 23 de octubre e incluirá competencias de fútbol, handball, básquet, vóley, atletismo, tejo y prellball.

Posteriormente, del lunes 26 al jueves 29 de octubre, será el turno de las propuestas artísticas y los desafíos académicos. Entre las actividades previstas se encuentran la Maratón del Saber, Matemática Recreativa y Argumentación.

El acto de cierre se llevará a cabo el jueves 29 de octubre, a las 14:30, en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 “Lucas Kraglievich”.

Un espacio de encuentro para los jóvenes

La Estudiantina constituye una oportunidad para que los jóvenes de Balcarce compartan experiencias, fortalezcan vínculos con estudiantes de otras instituciones y pongan en juego sus habilidades, conocimientos y capacidades en distintos ámbitos.

A través del deporte, la cultura y la educación, la propuesta busca promover la participación, el compañerismo y la integración de la comunidad estudiantil del distrito.