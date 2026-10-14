Pesar por el fallecimiento de «Pascualito» Cerone, histórico almacenero de la ciudad

En las últimas horas se produjo el fallecimiento de Pascualito Cerone, reconocido y querido almacenero que durante más de 50 años estuvo al frente de su tradicional comercio, ubicado en la esquina de las calles 28 y 21. Tenía 98 años.

A lo largo de su trayectoria, Pascualito se convirtió en una figura entrañable del barrio, donde su almacén fue punto de encuentro de generaciones de vecinos, testigo de innumerables historias y anécdotas.

Su partida genera profundo pesar entre familiares, amigos y quienes lo conocieron, dejando un recuerdo imborrable en la comunidad balcarceña.