Preocupación vecinal por la acumulación de basura en un desagüe

Vecinos del sector de Chacabuco y Caseros, entre las calles 35 y 37, hicieron llegar imágenes que muestran una preocupante acumulación de basura en un canal de desagüe, una situación que genera inquietud ante las reiteradas precipitaciones y el contexto climático asociado al fenómeno de El Niño.

En el lugar se observa una importante cantidad de residuos y objetos descartados, entre ellos colchones, neumáticos, bidones y bolsas con basura, que obstruyen el canal destinado a permitir el normal escurrimiento del agua.

Según señalaron los propios vecinos, durante las jornadas en las que se registran muchos milímetros de lluvia en poco tiempo, algunos sectores de la zona suelen presentar anegamientos. En ese contexto, la presencia de residuos en el desagüe genera preocupación por las posibles dificultades que podría ocasionar para la circulación del agua.

Ante esta situación, los habitantes del sector solicitan a las autoridades correspondientes que se realice una nueva limpieza del canal para retirar los elementos acumulados y recuperar su capacidad de escurrimiento.

Al mismo tiempo, apelan a la responsabilidad de la comunidad para evitar que se arrojen residuos y objetos voluminosos en ese espacio. Advierten que el lugar cumple una función importante para el drenaje del agua y que no debe ser utilizado como basural.

El reclamo vecinal apunta a prevenir complicaciones durante las lluvias intensas y a mantener en condiciones un sector clave para el escurrimiento pluvial, mediante la intervención correspondiente y el compromiso de los propios vecinos.