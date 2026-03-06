El Concejo reconoció a 40 mujeres que dejaron huella en la historia de la comunidad

En el contexto del “Mes de la Mujer”, el Honorable Concejo Deliberante llevó adelante anoche un acto de reconocimiento destinado a destacar la trayectoria, el compromiso y el aporte de mujeres que, desde distintos ámbitos, han contribuido al crecimiento y desarrollo de la comunidad.

Durante la ceremonia se puso en valor el trabajo realizado a lo largo de los años por vecinas que se desempeñaron en áreas como la educación, la salud, la cultura, el deporte, la ciencia, la producción, el compromiso social y la función pública, dejando una marca significativa en la vida de la ciudad.

En esta oportunidad fueron distinguidas cuarenta mujeres, cuyas historias reflejan esfuerzo, vocación y dedicación al servicio de la sociedad balcarceña.

Las homenajeadas fueron:

Carlota Álvarez; Marta Evangelista; María Delfina Rodríguez de Area; Olga Chanaguir; Ana María Pérez; Filomena Santángelo; Herminia Sequeira; Blanca Bretón; Perla Pilone; Inés Cánaves; Graciela “Nani” Manetti; Nelly Denner; Dalila Benítez; Camila Peralta; Susana Lobato; Olga Noemí Colella; Teresita Miquelarena Aversa; Gladys Córdoba; Blanca Vismara; María Teresa Adobbati; Miriam Esther Salvo; María Ragusa; María Viviana Pérez; Delia Cierrapico de Teijeiro; Juana Crotto; Yanina Bustamante; Brenda Bianchi; Paula Boccia; Jazmín Durotovich; Belén Gómez; Florencia Chinícola; Verónica Inés Martins; Susana Melcon; María Cristina Burgos; Marcela Machado; Gabriela Massa; María Cristina Monti; Mabel Lidia Bigoneche; Laura Córdoba y Norma Vasta.

Desde el Concejo Deliberante se destacó que este reconocimiento busca poner en valor el rol fundamental que cumplen las mujeres en la construcción cotidiana de la comunidad, así como también visibilizar historias de vida que inspiran y fortalecen el tejido social.

La actividad permitió compartir un momento de emoción y gratitud, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.