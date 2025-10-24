El Ejecutivo presentó el Presupuesto 2026: contempla gastos por más de 60 mil millones de pesos

Fija un total de Recursos y Gastos de $ 60.423.675.037,39, de los cuales $ 26.797.850.150 corresponden al ente descentralizado Hospital Municipal Subzonal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, de este monto $ 3.953.751.000 son recursos genuinos generados por cobros a obras sociales y la diferencia de $ 22.844.099.150 se transfiere de fondos propios del Municipio. El monto total representa un crecimiento del 30% respecto al elevado y aprobado para 2025.

Del total del gasto/inversión la incidencia de la masa salarial representa un 59% en el total del presupuesto y en el caso particular del centro asistencial un 77% de su propio presupuesto.

Dentro del Presupuesto correspondiente al único efector de salud, y a financiarse con los recursos propios de obras sociales más la Contribución para la Salud, se encuentran los gastos/inversiones de normal funcionamiento; la compra de insumos farmacéuticos; oxígeno medicinal, tratamiento de residuos patogénicos y el programa de inversión; mantenimiento y service preventivo de aparatología.

De esta manera, se cumple con su presentación dentro de los plazos que exige la Ley Orgánica Municipal, que es el 31 de octubre de cada año. Para su confección se contemplaron las proyecciones de ingresos de los rubros Provinciales y Nacionales de acuerdo al comportamiento macro fiscal actual, ante la ausencia de datos de Nación (Presupuesto actualmente en tratamiento) y de Provincia (no se encuentra presentado a la fecha).

La programación del cuadro de gastos e inversiones se realizó sobre la base de la organización y planificación presentada por cada una de las áreas de servicios.