El equipo de deporte adaptado alcanzó la final regional de los Juegos Bonaerenses

Con una destacada actuación, el conjunto de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado Balcarce logró acceder a la instancia decisiva de la etapa regional de fútbol en los Juegos Bonaerenses.

La campaña concluyó en la final ante Mar del Plata, donde el equipo cayó por 5 a 2, cerrando una participación memorable. La dirección técnica estuvo a cargo del profesor Tomás Giménez.

En un recorrido marcado por la entrega y el juego colectivo, superaron a Lobería con un sólido 2 a 0, luego golearon a Tandil 5 a 0 y, en un duelo cargado de emoción, vencieron a Necochea 6 a 5 sobre el final, en una definición vibrante.

