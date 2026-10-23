El HCD homenajeó a Felipe Pereyra por su trayectoria deportiva

En el marco de la decimosexta sesión ordinaria anual del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Balcarce, realizada este jueves por la noche, se llevó a cabo un reconocimiento al atleta local Felipe Pereyra, conocido cariñosamente como “Bigote”, quien estuvo presente en el recinto acompañado por sus familiares.

La distinción se concretó a partir de un proyecto de resolución presentado por la concejal Sol Di Gerónimo, del bloque Fuerza Patria, mediante el cual se declaró de Interés Legislativo y Deportivo del Partido de Balcarce la destacada actuación del deportista en el Campeonato Nacional de Marcha Atlética en Ruta, desarrollado en la ciudad de Lobería.

En esa competencia, Pereyra participó en la categoría M75 y obtuvo el tercer puesto en las pruebas de 5 y 10 kilómetros, un resultado que volvió a poner de manifiesto su vigencia y compromiso con la disciplina.

Reconocimiento al esfuerzo y la constancia

Durante su intervención, Di Gerónimo destacó la dedicación y el entrenamiento diario del atleta, a quien es habitual ver recorriendo las avenidas de la ciudad con su marcha.

La concejal resaltó el esfuerzo que Pereyra realiza cada mañana y lo definió como un deportista con una disciplina que pocos tienen. También expresó el orgullo que representa para la comunidad que lleve el nombre de Balcarce a distintas competencias, representando los colores celeste y blanco.

Una trayectoria ligada al deporte local

La historia deportiva de Felipe Pereyra está marcada por la perseverancia y la constancia. Entre los aspectos más reconocidos de su trayectoria se encuentran sus comienzos corriendo descalzo y sus entrenamientos diarios por las calles y avenidas de Balcarce.

Además, cuenta con una participación ininterrumpida en las 36 ediciones de la tradicional Maratón de Fin de Año “Jaime Gosende”, una marca que refleja su compromiso con el atletismo local.

Pereyra representa a la Asociación Atlética Master de Balcarce y anteriormente fue distinguido por sus méritos deportivos en la Fiesta del Deporte de la ciudad.

Al finalizar el homenaje, Di Gerónimo puso el acento en la capacidad de superación del atleta frente a las adversidades y en el ejemplo que representa para las nuevas generaciones. En ese sentido, destacó su resiliencia y sostuvo que ya ganó todas las carreras, especialmente la carrera de la vida.