La UNMDP abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027: qué carreras no tendrán preinscripción en febrero

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) inició el 1° de octubre la inscripción para el ciclo lectivo 2027. El trámite se realiza de manera virtual y quienes deseen comenzar sus estudios universitarios tendrán tiempo de completar la preinscripción hasta el 30 de noviembre.

Si bien en febrero se habilitará una instancia extraordinaria para algunas carreras, la universidad informó que determinadas propuestas académicas quedarán excluidas de ese período. Por ese motivo, quienes estén interesados en esas opciones deberán realizar el trámite dentro del plazo vigente.

Qué carreras no tendrán inscripción extraordinaria en febrero

La restricción alcanzará a propuestas de distintas unidades académicas:

Facultad de Derecho: Tecnicatura Universitaria en Gestión Judicial, Tecnicatura Universitaria en Protección de Datos y modalidad a distancia de Martillero y Corredor Público.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño: Arquitectura, Diseño Industrial, Licenciatura en Gestión Cultural (Ciclo de Complementación Curricular), Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual y Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural a distancia.

Facultad de Humanidades: Bibliotecario Escolar y Licenciatura en Bibliotecología y Documentación, ambas en modalidad a distancia.

Medicina: tampoco abrirá la preinscripción durante el período extraordinario de febrero.

Por lo tanto, quienes tengan interés en ingresar a alguna de estas carreras deberán completar el trámite antes del cierre de la convocatoria de noviembre.

Cómo realizar la inscripción

La preinscripción se efectúa de manera virtual mediante el sistema SIU Guaraní. Los aspirantes pueden consultar los requisitos, la documentación necesaria y la oferta académica en el portal oficial de ingreso de la UNMDP.

La Universidad Nacional de Mar del Plata recibe cada año a miles de estudiantes de la región y ofrece carreras de grado y pregrado en distintas áreas de formación. Para quienes proyectan comenzar una carrera en 2027, conocer los plazos y las excepciones resulta fundamental para no perder la oportunidad de inscripción.