El Rotary Club Balcarce donó sillitas de comer para las Unidades de Desarrollo Infantil

Integrantes del Rotary Club Balcarce realizaron ayer por la mañana una donación de sillitas de comer destinadas a las Unidades de Desarrollo Infantil (UDIs) del Municipio, con el propósito de contribuir al bienestar y la comodidad de los niños que concurren diariamente a estos espacios.

Los elementos fueron recibidos por la secretaria de Desarrollo Social, Paola Moreno, y la coordinadora de las UDIs, Claudia Etchepare.

La entrega estuvo a cargo de la presidenta de la entidad rotaria, Mariana Ridao, quien estuvo acompañada por las integrantes Marita Pardo, Susana Scioli y Ana McCargo.

Durante el encuentro, Moreno expresó su agradecimiento al Rotary Club Balcarce por el aporte solidario, que permitirá mejorar las condiciones de atención de los pequeños que asisten a los establecimientos municipales de Desarrollo Infantil.

La donación se enmarca en las acciones de colaboración entre instituciones de la comunidad y el Municipio, orientadas a acompañar el funcionamiento de estos espacios destinados a la primera infancia.