Integrantes de la EMDAB participaron del Primer Foro Provincial del Deporte

Integrantes de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado de Balcarce (EMDAB) participaron del Primer Foro Provincial del Deporte, desarrollado los días 21 y 22 de octubre en Mar del Plata, en el marco de los Juegos Bonaerenses.

La delegación local estuvo integrada por los profesores Cecilia Ghilardi, Tomás Giménez y Gastón Pérez, junto al coordinador del nucleamiento, Omar Arreguito.

Bajo el lema “Deporte, inclusión y desarrollo: una política pública para transformar la Provincia”, el encuentro fue organizado por la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires y convocó a referentes del ámbito deportivo para intercambiar experiencias y analizar los desafíos de la actividad física y el deporte como herramientas de integración y transformación social.

Una jornada dedicada al deporte adaptado

La segunda jornada estuvo centrada especialmente en el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico, con paneles dedicados al presente y futuro de estas disciplinas.

Entre los ejes abordados se destacaron el paso de la integración a la inclusión, el fútbol como espacio de participación y la construcción del deporte paralímpico.

La agenda concluyó con la presentación de la Declaración de la Provincia de Buenos Aires por el Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico.

La participación de los representantes de la EMDAB permitió compartir un espacio de intercambio y reflexión sobre las políticas públicas deportivas y los desafíos vinculados con la promoción de propuestas que favorezcan la participación y la inclusión de las personas con discapacidad.