Detuvieron en Balcarce a un hombre de 31 años que era buscado por la Justicia

Un hombre de 31 años fue detenido este miércoles por la tarde en Balcarce, luego de una serie de averiguaciones realizadas por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC). Según fuentes policiales, el sujeto estaría sindicado como presunto autor de varios ilícitos cometidos en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, durante la mañana la dependencia policial recibió una orden de detención emitida por el Juzgado en lo Correccional N.º 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de un expediente por rebeldía.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer el paradero del hombre y lo interceptaron en la intersección de las calles 10 y 7, donde concretaron el procedimiento.

Una vez cumplidos los recaudos legales correspondientes, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.