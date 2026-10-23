Licitan la construcción de la batería de servicios del Microestadio del CEF Nº 119

El presupuesto oficial supera los $396 millones y la apertura de ofertas está prevista para el 18 de noviembre. Los trabajos contemplan la construcción de sanitarios, un Salón de Usos Múltiples y otros espacios complementarios, con una estructura preparada para futuras ampliaciones del complejo deportivo.

Se encuentra en proceso el llamado a Licitación Pública Nº 5/26 para la contratación de mano de obra y materiales destinados a la construcción de la batería de servicios del sector norte del Microestadio del Centro de Educación Física (CEF) Nº 119, ubicado en avenida Suipacha (32), entre las calles 31 y 35.

La intervención forma parte del proyecto integral de construcción del espacio deportivo, que se desarrolla por etapas, y contempla la ejecución de una superficie cubierta de aproximadamente 268 metros cuadrados. Esta nueva instancia permitirá avanzar con la infraestructura necesaria para el futuro funcionamiento del complejo y preparar las bases para las siguientes fases de la obra.

Los trabajos previstos

El proyecto incluye la construcción de una platea de hormigón con sus correspondientes fundaciones y elementos estructurales, sobre la cual se levantará un módulo que contará con hall de acceso, sanitarios públicos, un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a las actividades del CEF, un office para docentes y profesores, una sala de máquinas y otros espacios complementarios.

Uno de los aspectos destacados de esta etapa es que la estructura deberá contemplar las futuras ampliaciones del Microestadio. En ese sentido, tanto las fundaciones como los componentes estructurales se diseñarán teniendo en cuenta las cargas correspondientes a la eventual construcción de tribunas superiores, con una capacidad estimada para 450 personas, además de la futura cubierta general del edificio.

De esta manera, los trabajos permitirán avanzar en la consolidación de la infraestructura del complejo deportivo y preparar la estructura para las intervenciones posteriores, que incluirán el cerramiento del edificio y la continuidad de las obras hasta completar el proyecto.

Presupuesto y apertura de ofertas

El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 5/26 asciende a $396.288.049, mientras que el valor del pliego de bases y condiciones se estableció en $396.288,04. La garantía de mantenimiento de propuesta será de $3.962.880,49.

La apertura de las ofertas se realizará el 18 de noviembre de 2026, a las 11, en la Oficina de Compras, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal.

La documentación correspondiente podrá consultarse y adquirirse en la Oficina de Compras y Suministros, situada en el primer piso del edificio municipal, en avenida Aristóbulo del Valle y calle 16, hasta el 16 de noviembre de 2026, inclusive.