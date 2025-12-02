El Hospital brindó un comunicado por la muerte del pequeño Fausto

La Dirección del Hospital Subzonal Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” informa a la comunidad de Balcarce los hechos vinculados al lamentable fallecimiento de un niño de 2 años ocurrido el 29 de noviembre.

El viernes 28 de noviembre a las 21:00 horas, el niño fue atendido junto a su madre en el área de Emergencias del Servicio de Pediatría por un cuadro con afección orofaringea con fiebre, una infección viral frecuente en niños, autolimitada y de evolución habitualmente benigna. La Historia Clínica Digital registra la evaluación realizada y la entrega de pautas de alarma y signos de consulta urgente, según el protocolo vigente. A las 7:00 horas del día 29, el niño ingresó nuevamente al hospital, trasladado desde su domicilio por su madre y su abuelo, en paro cardiorrespiratorio. Se iniciaron de inmediato maniobras de Reanimación Cardiopulmonar Avanzada, realizadas según normas y por pediatras certificados en RCP pediátrica. A pesar de todos los esfuerzos del equipo de salud, no se obtuvo respuesta. Dado que no fue posible determinar la causa del óbito durante la atención y en cumplimiento de la normativa legal vigente, corresponde la intervención de Policía Científica y la realización de una autopsia médico–legal. En este marco, legalmente no corresponde la emisión del certificado de defunción por parte del Hospital. El centro asistencial aclara que este fallecimiento no guarda relación con el diagnóstico de tos convulsa mencionado en el contexto del alerta epidemiológico difundido por el Municipio. Se trata de eventos clínicos distintos y sin vínculo entre sí. El equipo médico y administrativo del Servicio de Pediatría se puso a disposición de la Justicia desde el primer momento, aportando la Historia Clínica completa y realizando las declaraciones testimoniales solicitadas desde el primer momento, cumpliendo con todos los requerimientos formales.

Asimismo, la Dirección del Hospital citó formalmente a la familia, con el fin de brindar un informe presencial, poner a disposición toda la información requerida, como también la asistencia psicológica al grupo familiar.

Durante la tarde del lunes, se produjo una manifestación autoconvocada en las inmediaciones del Hospital, situación que generó disturbios que afectaron la normal atención de la guardia e internados con gritos e insultos. En este contexto la Dirección del nosocomio se acercó al lugar para hablar con los familiares directos, los cuales no eran participes y no se encontraban en el lugar.

En relación con publicaciones surgidas en redes sociales, el Hospital informa que desde la tarde del lunes se ha difundido falsamente que el Dr. Martín Calvo habría atendido al paciente. La Dirección desmiente categóricamente esa afirmación. El profesional ha sido expuesto de manera indebida con imágenes personales y familiares, lo que constituye un perjuicio individual grave y podría derivar en acciones legales por parte del profesional afectado. Se pide responsabilidad y respeto. Las redes sociales y los medios de comunicación no pueden convertirse en espacios de hostigamiento ni de difusión de información falsa, ya que ello sólo genera confusión, perjudica la búsqueda de la verdad y afecta profundamente a la familia involucrada. Es importante recordar que los profesionales de la salud trabajan incansablemente para salvar vidas y que la difusión de versiones infundadas no solo vulnera su labor, sino que también entorpece el normal desarrollo de los procesos institucionales destinados a esclarecer los hechos. Se apela a la prudencia, al compromiso ciudadano y al acompañamiento respetuoso en este momento. Se acompaña a la familia en este profundo dolor y se reitera el compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el trabajo conjunto con las autoridades competentes. Dirección del Hospital Subzonal Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.